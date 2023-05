/VIDEO, FOTO/ Po ne úplně zdařilých výsledcích se nastartovali a třikrát za sebou v krajské I.A třídě zvítězili. V minulém kole soutěže nasázeli fotbalisté Bohemie Poděbrady pět gólů do sítě vlašimské rezervy, to samé předvedli doma proti posledním Býchorům. Hattrickem se blýskl útočník Matěj Novák.

Z fotbalového utkání I.A třídy Bohemia Poděbrady - Býchory (5:2) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Bohemia Poděbrady – Býchory 5:2

„První poločas jsme do toho chtěli šlápnout a ten druhý v klidu dohrát. Místo toho jsme první poločas dohrávali a do kabin se šlo zaslouženě za remízového stavu. Do druhého poločasu jsme změnili rozestavení, které vyústilo v Novákův rychlý a drtivý direkt a převaha byla rychle na naší straně, i když kvalita a odhodlání Býchor tentokrát rozhodně neodpovídala postavení v tabulce,“ hodnotil utkání poděbradský kapitán Jiří Voříšek. „Milým bonusem zůstává, že si za nás odbyly premiéru produkty naší akademie a věkem dorostenci Šifta a Kubánek. Opět jsme dohrávali s věkovým průměrem dvacet dva let. Škoda, že na nás nechodí Arsene Wenger, ten by při pohledu na naší soupisku musel doslova vrnět,“ usmíval se poděbradský kapitán.

Branky: 26., 47. a 62. Novák, 60. a 64. Křivský – 13. Vyhnánek, 70. Pelikán. Poločas: 1:1.

Bohemia Poděbrady: Fiška – Soukup, Voříšek (84. Suchánek), Hněvsa, Schulz (72. Šifta), Havránek, Vokatý, Králík, Zumas (46. Křivský), Kalina (83. Pinkas), Novák (72. Jan Kubánek).