Kosoř – Bohemia 0:2

Opět jsme získali důležité tři body v těžkém utkání,“ oddechl si vedoucí poděbradského mužstva Roman Myška. „V prvním poločase jsme domácí nepustili do vyložené šance a naopak šli do vedení, které jsme mohli ještě navýšit. Nástup do druhé půle nám vyšel velmi dobře, kdy jsme z penalty zvýšili. Potom domácí přeskupili rozestavení a my jsme se soustředili na to nedostat kontaktní gól. Naopak jsme mohli přidat pojistku, ale Mareš svůj samostatný únik zakončil pouze do nohou brankáře. Z vítězství mám velkou radost, je pro nás velice důležité. Radost mám také z výkonu celého mužstva, i když bych rád pochválil Matěje Nováka, který vypracoval oba naše góly, a Davida Václavíka, který opět dokázal, že je velkou oporou v brance,“ chválil Myška.

Branky: 40. Mareš, 52. Bodlák (z PK). Rozhodčí: Mboussa. ŽK: 2:3. Diváci: 50. Poločas: 0:1. Bohemia Poděbrady: Václavík – Uher, Hněvsa, Moudrý, Voříšek – Martínek (90. Volráb), Vobořil, Bora, Bodlák (90. Hruška), Novák (80. Soukup) – Mareš (88. Suchánek).