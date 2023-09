Jediný gól padl v zápase dalšího kola krajské I.A třídy mezi celky Slovanu Lysá nad Labem a Slavojem Vrdy. Ten dal na začátku druhého poločasu hostující Šveřepa a rozhodl tak o tom, že všechny body do tabulky si připíše nováček soutěže. Vrdům patří po šesti odehraných kolech třetí příčka tabulky.

Z přípravného fotbalového utkání Poříčany - Lysá nad Labem | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Lysá – Vrdy 0:1

„Odehráli jsme utkání dvou rozdílných poločasů, kdy jsme v prvním dějství měli šanci utkání rozhodnout, ale z několika stoprocentních šancí jsme gól nedali. Ve druhé půli jsme dostali smolný gól a už jsme se nedokázali oklepat a navázat na náš výkon z první půle. Posledních dvacet minut už se prakticky nehrálo a hosté si výhru pohlídali,“ okomentoval utkání hrající trenér lyského týmu Ondřej Poborský.

„Od začátku domácí hodně zjednodušili hru, útoky zakládali dlouhými výkopy a snažili se protečovat míče za obranu. Navíc dobře pracovali v křídelních prostorech, a tak si nejprve z levé strany po chybě Semráda a poté i po zaváhání Růžičky vytvořili dvě tutovek šance, ve kterých nás podržel brankář Kopecký. My jsme byli více na míči, ale rozehrávali jsme zdlouhavě, bez momentu překvapení. I naše dvě zakončení na malém vápně od Šveřepy a Nového byly komplikované. Domácí i před poločasem zahrozili, když se zpráva prosadili až do zakončení, ale nevyřešili to dobře. Centry z našich postupných útoků byly neadresné a vysoké a stejně jako množství rohů si je bez problémů stahoval domácí brankář,“ řekl k prvnímu poločasu trenér hostí Roman Masopust. „Ve druhém poločase se situace obrátila, nebezpečnější jsme byli my. Andrlemu na poslední chvíli upálil míč na malém vápně křižující stoper. Kapounek našel v rychlém protiútoku tři na jednoho jen posledního hráče domácích. Skóre se změnilo až po akci Šveřepy, jehož samostatný nájezd ještě brankář vyrazil, ale na následnou dorážku z velkého úhlu už nestačil. Definitivně jsme mohli odskočit po akci Nesládka a poté Kapounka, jehož při šancí v malém vápně velmi hrubě faulovali domácí, ale rozhodčí to nepochopitelně přehlédl. Domácí mohli rozhodnout v první půli, my jsme šli za vítězstvím v té druhé. Za velmi dobrý výkon ve druhém poločase jsme byli zaslouženě odměněni,“ těšilo Masopusta.

Branka: 51. Šveřepa. Poločas: 0:0.

Lysá nad Labem: Rathouský – J. Kříž (79. D. Šlingr), M. Šlingr, Müller, Růžička (85. Krušinský), Veselý (79. Poborský), Urban, Schneiberg, Hanke, T. Kříž, Ryšánek.

Vrdy: Kopecký – Vavřina, Nový (70. Šranko), Šveřepa (90. Novák), Kapounek (89. Šablystyy), Volenec, Andrle (83. Nesládek), Růžička, Vávra, Mikyska (80. Kloc), Semrád.