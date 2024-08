„Jau, tohle bolí,“ snažil se vyjádřit své pocity po utkání hrající trenér Městce Králové Jan Šmidrkal. „Sokoleč ukázala velkou kvalitu. Ti kluci prostě umí, ale my jsme se nenechali zahanbit a ukázali to, co v nás je. Fotbal je o chybách a my udělali jednu a půl a dva nula prohráli,“ litoval Šmidrkal. „Hru, kterou se snažíme praktikovat, jsme udrželi i proti takovému soupeři, takže svoje kluky chválím na devadesát devět procent, to jedno procento jsou ty dva góly,“ uvedl kouč poražených.

„Zápas byl boj o střed hřiště, soupeř měl více ze hry, my hrozili z brejků. Pak přišla naše systémová chyba, jejich kvalita a první gól. Do druhé půle jsme šli s vědomím, že to otevřeme a děj se vůle boží. Pohřbila nás individuální chybka, po které soupeř ukončil zápas. I když jsme se snažili s výsledkem něco udělat, Sokoleč si vše pohlídala. Musíme zvednout hlavu a koukat na jiné zápasy. Pokud to budeme hrát s takovým srdcem, tak nemám strach,“ je přesvědčený trenér městeckého celku.

„Upozorňoval jsem kluky, že nováček může být nepříjemný soupeř, zvlášť doma, a to se potvrdilo. Nedali nám nic zadarmo,“ uznal trenér Sokolče Ondřej Murárik. „Nám trochu tentokrát vázla finální fáze, i přesto jsme si vypracovali asi pět šancí, z nichž dvě Chursinov proměnil. Pochvalu má tým za bránění, kterým jsme nepustili domácí do vyložené šance. Ti hrozili pouze ze standardních situací, které zahrávali hodně nepříjemně a jednou pěknou střelou z dálky, kterou krásně vytáhl na roh Gabriel. Jsem rád za vítězství s čistým kontem,“ uzavřel hodnocení derby Murárik.

Branky: 27. a 60. Chursinov. Poločas: 0:1.

Městec Králové: Ihnatyshyn – Tyl (75. Havránek), Vondrka, Střelec, Borecký, Nýč, Velenský, Sochor (62. Štál), Vobořil, Sabó, Šoufek (88. Košťák).

Sokoleč: Gabriel – Fink, Tafel, R. Hruška (65. Drobný), Skokan, Hlaváč, Javorek (65. Křivský), Chursinov, Provazník (78. Trumpus, Herčík, Svoboda.