Sadská – Suchdol 7:0

„Zápas se Suchdolem se bude hodnotit velmi dobře. Potýkáme se s velkou marodkou, tak jsme museli povolat kluky z béčka. I přes to se nám zápas hodně povedl. Do třicáté minuty to bylo celkem vyrovnané, i když hosté neměli skoro žádnou vyloženou šanci během celého zápasu. Rozhodl sled rychlých branek v první půlce a na začátku druhého poločasu. Předvedli jsme dobrý výkon celého týmu a zaslouženě vyhráli,“ komentoval zápas hráč Sadské Tomáš Plot.

Branky: 26. a 48. Havlík, 33. a 69. Rusnak, 34. Lukavec, 50. Plot, 67. Drobný. Bez karet. Rozhodčí: Navrátilová. Diváci: 70. Poločas: 3:0.

AFK Sadská: Šaroch – Lukavec (88. Dvořák), T. Svoboda, Drobný, Vlasák, Čemus, Plot (70. Barták), Rusnak, Cempírek, Melíšek, Havlík (81. Svědínek).

Markéta Stiborová