Jedním z nováčků je mužstvo Vykáně, které tak znovu oprašuje nedávno zašlou slávu a vrací se do krajské společnosti. Není to tak dávno, aby fanoušci zapomněli, že tým nastupoval dokonce v divizi. Hrál třeba proti Kolínu nebo Čáslavi. Malá víska se mohla pyšnit jedním postupem za druhým a na hřišti ve Vykáni zářili především bývalí ligoví borci, bratři Lukáš a David Jarolímové.

A na ty se mohou fanoušci fotbalu zase těšit. Oba budou opět v týmu Čechie nastupovat. „Oba se vrací. Máme z toho radost a snad budou mít i fanoušci,“ potvrdil jména dvou zvučných posil manažer klubu Václav Bryndza.

Možná šokující je i jméno nového kouče. Tím je bývalý ligový brankář Oldřich Pařízek, který toho má ve své kariéře za sebou více než dost. „Když něco děláme, chceme, aby to mělo hlavu a patu,“ přidal manažer.

A co cíle? „Chceme hrát hezký fotbal a přejeme si, aby se vrátili diváci. Po covidu to nebylo ono,“ přeje si Václav Bryndza.

Dva nováčci jsou z Kolínska. Jsou to týmy velimské rezervya Plaňan. Tyto celky bojovaly o první flek v okresním přeboru do posledního kola minulé sezony, nakonec Plaňany prohrály v Jestřabí Lhotě a Velim uspěla v Kouřimi. Titul tak patřil díky tomu velimským fotbalistům, kteří vyšperkovali velice vydařenou sezonu klubu. Krajský přebor totiž vyhrál velimský A-tým, diviznímu vábení ale odolal. Rezerva o krok výš postoupila. Nakonec se nahoru vyšouply i druhé Plaňany.

Velimská rezerva přehnané cíle nemá. „Chceme pokračovat ve stejném herním stylu i předváděné hře a v tabulce se jako nováček pohybovat v klidném středu,“ říká na startu nového soutěžního ročníku kouč mužstva Jiří Ptáček.

Jeho kádr doznal několik změn. Mužstvo posílil Bečvařík, do týmu se vrací Jakub Kasal a z dorostu přišel Adam Pena. Naopak Seifert se přesunul k A-týmu a ze zdravotních důvodů skončil Jansta. „Dál bude samozřejmě pokračovat fungující spolupráce s A-týmem a mužstvo budou doplňovat hráči širšího kádru,“ doplnil Ptáček.

Své plány na startu sezony prozradil i kouč Plaňan Petr Šafránek. „Budu se z mužstva snažit dostat maximum. Hráči ví, že na sobě budou muset hodně zapracovat. Víme, že to nebude lehké, ale pro každého budeme chtít být nepříjemným soupeřem. Na co to bude stačit, se ukáže během a hlavně na konci sezony,“ uvedl trenér.

Z kádru nikdo do jiného oddílu neodešel, ale tři hráčiz Ukrajiny ze zdravotních nebo rodinných důvodů vypadnou na celý podzim.

Šafránek stojí o to, aby si soutěž zahráli borci, kteří si ji vykopali. „Co se týká příchodů, tak já jednoznačně preferuji, aby hráči, kteří si postup vybojovali, si následnou soutěž i zahráli. Tudíž jsme žádné velké změny neplánovali. I. B třídu ale znám a vím, že bez posílení o dva hráče, kteří s touto soutěži mají zkušenosti a pro nás by byli rozdíloví, se neobejdeme. Proto v těchto dnech intenzivně jednáme o příchodu těchto hráčů,“ pravil Šafránek.

Třetím do party z kolínských celků jsou Pečky, v jejichž středu nastupuje exligista Brunclík.

Tým v posledním ročníku atakoval i díky jeho velkému přičinění nejvyšší příčky a z toho nebude chtít slevit ani tentokrát.

Některé celky sáhly nebo musely sáhnout ke změně na postu trenéra. V Pátku vystřídal kouče Jiřího Pařízka Tomáš Šercl. Toho znají fotbaloví příznivci z jeho působení v Polabanu Nymburk po boku Jiřího Kabyla. Na konci sezony oznámili svůj konec na lavičce Městce Králové Zbyněk Eliáša Michal Poděbradský. Klub místo nich angažoval Jana Šmidrkala, který bude působil v roli hrajícího trenéra. Po jeho boku mu jako asistent vypomůže jeho otec. V Ostré po sezoně skončil hrající kormidelník Lukáš Dejl, toho nahradí Josef Pavliš ze Semic.