„Osm jedna, to je dobrý výsledek! Jsem rád, že jsme potěšili naše fanoušky tolika brankami,“ byl po zápase spokojený trenér vítězného mužstva Jan Hlavatý. „Utkání bylo opět odehráno na pokropeném, rychlém terénu a to nám sedlo. Po dvaceti minutách jsme vedli tři nula. Velmi dobré utkání odehrál bojovník David Snop, který snad neprohrál žádný osobní souboj a v devadesáté minutě uzavřel svůj hattrick. Musím ho pochválit, hraje ve vysokém standardu již několikáté utkání,“ chválil trenér Sokolče. „Už teď se těšíme na úterní zápas proti Pšovce Mělník. Zápas hrajeme opět doma od 16.30 hodin. Zveme všechny naše příznivce,“ dodal Hlavatý.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.