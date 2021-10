Zápas rozhodl Ondřej Martínek. Poděbradský rychlík dal oba góly. Byl mužem zápasu. Poprvé si míč píchl těsně před vybíhajícím Plačkem a pak zasunul míč do prázdné brány. Podruhé zůstal zase osamocený před nymburským gólmanem, nejprve střelu jen naznačil, ale ihned jej poslal za bezmocného Plačka. „Nezbývá než říct, okres patří nám!“ usmíval se spokojený střelec zápasu. „V úvodu to od nás ještě nebylo to pravé ořechové, ale v dalším průběhu jsme již utkání vzali pevně do svých rukou. A poločas rozhodně nemusel skončit jen jednobrankovým rozdílem. Ve druhé půli jsme divákům sice dopřáli trochu napětí, ale hostům jsme žádnou radost nedopřáli. A když jsme přidali gólovou pojistku, tak už jsme si mohli zbytek derby spolu s našimi příznivci, jimž patří hluboký dík za podporu, především do sytosti užít,“ šel s ostatními slavit Martínek.

Na straně Polabanu byl nepřehlédnutelný smutek. Není se čemu divit. Porážka v derby, na kontě jen tři body. „Derby jsme nezvládli. Jeli jsme sem s tím, že je to pro nás důležitý zápas. To si všichni uvědomovali. V případě tříbodového zisku by nám takový zápas dodal více psychických sil do dalších utkání, což bychom potřebovali,“ uvědomoval si po utkání kapitán nymburského mužstva Vojtěch Herčík. „Utkání bylo vyrovnané, každý z týmů si vytvořil několik příležitostí. Škoda, že my nedáme první gól, abychom získali klid na balonu. Pak to pořád doháníme. To je naše slabina. Hodně by se nám ulevilo, kdybychom nějaký zápas dali gól jako první a mohli jsme ho kontrolovat,“ přidal svůj postřeh nymburský kapitán.

Několik vyložených příležitostí měl v utkání domácí Matěj Novák. Kdyby něco proměnil, možná by mohl být mužem zápasu. Jenže se nepotkal se střeleckou štěstěnou.

Podobné to je i s poděbradským kapitánem Matějem Peterkou. Ten zase neproměnil pokutový kop. „To, v jaké formě máme naše útočné duo Peterka - Novák se ukázalo při neproměněné penaltě,“ usmál se kapitán Bohemie. „S Petrem Plačkem se známe dlouho a před zahráním jsem se ho ještě zeptal, jestli koukal na videa, kam to kopu. Celou dobu jsem měl v hlavě, že to kopnu doprava nahoru, nicméně tím jeho pohybem na brankové čáře mě tak rozhodil, ze jsem to na poslední chvilku změnil a kopl jsem to nejhůř jak to šlo. Polovysoká slabá střela,“ sypal si popel na hlavu Peterka, který také na Polabanu působil. „Naneštěstí nás to nestálo body a každopádně musím poděkovat Ondrovi (Martínek – pozn. red.), že mu to tam dvakrát padlo. Celkově si myslím, že jsme vyhráli zaslouženě,“ přidal Peterka.

Nymburský gólman Petr Plaček sice dvakrát inkasoval, malou náplastí pro něj mohla být lapená penalta Peterkovi. Před pokutovým kopem na lajně poskakoval ze strany na stranu. Soka rozhodil. „Řekl bych, že to popichování bylo vzájemné,“ pousmál se gólman Polabanu. „Přece jen znám Matěje z doby, kdy hrál za Polaban. Řekl jsem mu, aby ten zápas udělal ještě trochu dramatický a kopnul to jako vždycky. No a vyšlo to,“ našel recept na protivníka Plaček.

Derby mnoho fotbalové krásy nepobralo. To věděl i Peterka. „Před zápasem jsem nečekal jednoduchý zápas, ale v prvním poločase jsem byl překvapený, že nás Nymburk do moc šancí nepustil a byla to spíš bitva než fotbal. Snad poprvé v letošní sezoně se na nás usmálo štěstí při prvním gólu Ondry Martinka, kdy po několika odrazech balonu mezi stoperskou dvojicí Nymburka se objevil sám před gólmanem a vyřešil to nejlépe, jak mohl. Z naší strany v prvním poločase stojí za zmínku maximálně ještě akce Tomáše Kubánka, kdy zkušeně vyvezl balon a předložil ho do stoprocentní šance Honzovi Knoblochovi, který bohužel svoji šanci nevyužil. Ve druhé půlce to z mého pohledu bylo trošku výživnější z naší strany, kdy měl Mates Novák několik příležitostí sám před gólmanem, ale ne a ne prolomit tu jeho smůlu při zakončení,“ zhodnotil derby kapitán Bohemie.