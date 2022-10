„Další naše mistrovské utkání na domácím pažitu bylo téměř přesnou kopií zápasu předminulého kola s Luštěnicemi. a tak opět zápas bez domácí výhry při skóre 1:10,“ nemohl uvěřit sekretář čelákovického klubu Milan Šikl. „Takové skóre asi nikde v jiné soutěži po deseti kolech nenajdete! K samotnému zápasu. Celkem vyrovnaná hra mezi oběma šestnáctkami bez výraznější brankové příležitosti. Pro domácí mohl skórovat kolem 30. minuty po rohu Jelínek hlavou, leč těsně minul. Hosté hrozili nejvíce po standardních situacích. Prakticky nic se nezměnilo ani po přestávce. My jsme měli mírnou převahu, ale chyběla překvapivá přihrávka do finální fáze. Asi naší největší možností byla situace z úvodu druhé půle, kdy po rohovém kopu hlavičkoval Brabec a mělnický hráč vykopával z brankové lajny. S výsledkem jen průměrného utkání byli více spokojeni hosté, my máme sice další čisté konto, ale jen pouhý bodík,“ popisoval utkání Milan Šikl.

Čelákovice: Schlosser – Mašek, Jelínek, Braniš, Filip, Kolovecký, Skuhravý, Haloun (60. Štrobl), Pánek, Brabec (89. Janák), Kovalov.