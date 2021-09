Čelákovice – Sokoleč 1:11

„Nejvíce jsme prohráli s Viktorií Žižkov, kdy jsme otevírali hřiště, to bylo taky deset jedna, a pak jednou s Duklou, to bylo asi deset dva. Takže Sokoleč se teď řadí mezi tyto soupeře,“ vyprávěl po zápase sekretář čelákovického Unionu Milan Šikl. „V první půli to ještě šlo, i když jsme udělali nějaké individuální chyby. Druhá půle už byla katastrofa a nešlo to nijak zvednout. Výkon byl špatný, všechny balony se odrážely k nim. Je to pro Union historicky nejvyšší porážka, smutnil Šikl.

„Děkuji celému svému týmu za předvedený výkon. Na poločasový výsledek tři nula jsme navázali rychlými góly na začátku druhého poločasu a byl tak prostor na prostřídání hráčů. Všichni střídající hráči dokázali udržet náš dobrý obraz hry a i nadále jsme se střelecky prosazovali. Opět mě pouze mrzí obdržená branka po naší chybě v základní rozehrávce,“ řekl k jasnému vítězství sokolečský trenér Jan Hlavatý.

Branky: 54. Haloun – 13., 59. a 78. Ramšák, 39. a 46. Javorek, 52. a 66. Snop, 76. a 82. Křivánek, 30. Fink, 65. Šťastný. Poločas: 0:3.

Union Čelákovice: Schlösser – Mašek, Vacek, Kolovecký, Kovalov, Kadeřábek, Pánek, Konečný (59. Bílek), Arazim, Choura (72. Štrobl), Haloun.

SK Sokoleč: Shokodko – Snop, Šťastný, Fink (56. R. Hruška), Skokan, Kozel, Křivánek, Javorek (67. L. Hruška), Ramšák, T. Svoboda (67. Nágl), Trumpus (59. Bártík).