Poříčí – Vykáň 13:1

Hostující trenér nemohl být spokojený a věří, že to byl jen ojedinělý výpadek. Vykáň propadla. „Výsledek hovoří sám za sebe. Ani si nepamatuji takto rozdílný výsledek v mužské kategorii. Takové skóre je k vidění možná v přípravkách, ale v mé trenérské kariéře jsem nezažil ani výsledek v poločase 8:0,“ řekl nerad trenér Vykáně Richard Stražan. „Je to jednak katastrofa, potupa a nikdo neodvedl žádnou práci. Máme co napravovat. Budeme mít i sezení s vedením, abychom probrali co dál, na lavičce ale zůstávám. Musíme ukázat, že tohle byl jen ojedinělý výpadek,“ dodal kouč.

Branky: 3., 16., 18., 19., 27. (z PK), 51. a 61. Páv, 23. a 73. Balata, 37. Jírů, 40. Pohorský, 82. Trpišovský, 89. Hašek – 54. Vobořil. Bez karet. Rozhodčí: Pejša. Diváci: 80. Poločas: 8:0.Vykáň: Janda – Galus (17. Pavelčák), Olmr, Říha, Astary – Mráz, Vobořil, Lesyk, Vostárek – Dalekorej, Dlouhý.

(sti)