Bohemia – Slovan 2:2

Když se jeden tým gólově utrhl, ten druhý přispěchal hodně rychle s odpovědí. Po gólu domácího Zumase ze 35. minuty totiž za dvě minuty vyrovnal Koutský, a když se ve druhém poločase ujali vedení hosté gólem Říhy, trvalo Bohemii jen tři minuty, než také srovnala.

„Asi zasloužená remíza,“ řekl po derby hrající trenér Bohemie Tomáš Kubánek. „Ačkoliv si bodu vážíme a cítíme, že na více jsme asi neměli, přesto v kabině po zápase bylo cítit zklamání. Říkali jsme si, že se v utkání příliš fotbalu nehrálo, že to bylo klasické české derby se spoustou nakopnutých míčů a soubojů. Hlavně v odražených míčích uprostřed pole byl Slovan určitě lepší,“ přiznal Kubánek. „Soupeř na nás byl velmi dobře nachystaný, v presingu si nás rozebrali jeden na jednoho po celém hřišti. Několikrát se nám povedlo útok fantasticky založit, bohužel nám pak chybělo lepší řešení ve finální fázi. Klíčovým momentem zápasu pro mě bylo velmi brzké vyrovnání hostů v první půli, tady je škoda, že jsme vedení neudrželi alespoň do poločasu,“ litoval kouč Bohemie. „Přesto jsem pyšný na naše mladé hráče, jak utkání zvládli, jelikož to vůbec nebyl jednoduchý zápas. Jsou to pro nás obrovské zkušenosti,“ dodal.

„Vstup do prvního poločasu nám úplně nevyšel a trvalo to chvíli, než naši hráči po dlouhé pauze začali vnímat prostor. Bylo znát, že soupeři se znají a čekají na svoji šanci. Po náznacích soupeře přišel trest v podobě série našich chyb, kdy domácí hráč svoji šanci proměnil. Gól jsme domácím darovali. Chvíli nato udělal chybu i soupeř, kterou Koutský proměnil. Ve druhé půli to bylo od nás lepší a zápas gradoval. Bohužel finální fáze nám nevycházela, tak jsme si pomohli standardkou, kterou Říha krásně zatočil do brány. Bohužel po naší nekoncentrovanosti padl gól soupeře. Zápas pohledný nebyl, bylo to spíše o bojovnosti,“ uvedl po derby manažer Slovanu Poděbrady Jan Sekera. „Pro nás dobrý bod zvenku, ale to je vše. Teď budou anglické týdny, tak brzy zapomeneme,“ usmál se manažer Slovanu.

Branky: 35. Zumas, 80. Křivský – 37. Koutský, 77. Říha. Poločas: 1:1.

Bohemia Poděbrady: Pavliš – Svoboda, Králík (77. Uher), T. Kubánek (65. Křivský), Zumas, Nykodým, J. Kubánek, Novák, Havránek, Soukup (77. Barták), Herzán.

Slovan Poděbrady: Fejfar – Daněk, Koutský (90. Ryšánek), Havrda (65. Kořínek), Kotek, Šlehofer, Saulich, Říha, Honc (83. Ber), Kadeřábek, Švára (58. Zeman).