Pátek – Jíkev 3:2

Domácí se dlouho nestačili divit. V poločase prohrávali nejtěsnějším rozdílem, po pauze přidala Jíkev druhou branku. Záhy ale snížil Kalina a pak začal úřadovat Grospič. Jemu patřilo hlavní slovo. Vzal to na sebe a dvěma góly poslal domů hosty s prázdnou.

„Začátek zápasu mi z naší strany přišel nervózní. Jíkev byla fotbalovější a více na balonu. Obě branky jsme dostali nedůrazem v obraně. Šanci Jíkve potřetí skórovat zneškodnil skvěle chytající Technik. K obratu zavelel střelou z trestného kopu Kalina. Pak ho ke konci zápasu napodobil Grospič a vyrovnal taky z trestného kopu. Obrat dokonal dorážkou Grospič a tři body zůstávají v Pátku,“ popsal nejdůležitější okamžiky utkání pátecký hrající předseda Jaromír Bulíř. „Jíkev se od našeho gólu na na jedna dva stáhla a my vycítili, že můžeme zápas vyrovnat nebo otočit. A to se povedlo. Je důležité začít výhrou a obzvlášť doma," ulevil si Bulíř.

„Jsem zklamaný z výsledku, ne z předvedeného výkonu. Když v zápase vedete dva nula a nakonec prohrajete, zamrzí to,“ truchlil předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. „První poločas byl z naší strany výborný, byli jsme na míči a v osobních soubojích lepší než soupeř. První gól vypracoval Poláček, když po rozehrávce z rohu obešel tři domácí borce a předložil na malé vápno Mikovi, který už neměl problém míč uklidit do branky. Pátek měl také šance, ale když jsme je ustáli, mohli jsme skóre navýšit. To se povedlo v první desetiminutovce druhého poločasu, měli jsme velký tlak a tři až čtyři gólové šance. Bohužel se nám podařilo proměnit jedinou, ale stála za to. Pařízek výstavní dělovkou zpoza vápna nedal brankáři šanci. Měli jsme ale proměnit další, místo toho soupeř po par minutách snížil a sportovně musím uznat, ze pak už udávali hru oni. Gólman nám vychytal jejich ataky, ale v závěru chyběly síly. Měli jsme si odvézt minimálně bod,“ byl přesvědčený Jan Lebduška.

Branky: 83. a 88. Grospič, 56. Kalina – 17. Miko, 54. Pařízek. Poločas: 0:1.