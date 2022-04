Máte převahu a není vám to nic platné? Máte častěji míč na kopačkách a není vám to nic platné? Máte spoustu šancí, ale nedáte ani jeden gól? Tak o tom ví své fotbalisté Polabanu. A není to poprvé. Nymburský celek se střelecky trápí, což jasně dokomentoval i v tomto zápase. A hostům stačila jediná branka. Tu dal Nerad fantastickou střelou z poloviny hřiště. A jak uvedl nymburský trenér Lukáš Vlk, nebyla to náhoda.

„Rozhodla jediná branka, která byla geniální. Nerad si všiml našeho gólmana, že je z brány a z poloviny hřiště vystřelil. Byla to hodně těžká střela, trefil ta parádně halfvolejem. Prostě geniální gól,“ pochválil protivníka nymburský kouč Lukáš Vlk.

Zato jeho tým vyšel střelecky naprázdno. Ale šance na vstřelení gólu rozhodně měl. „Je to těžké. Máme balon v držení, herně soupeře přehráváme a ve druhém poločase to bylo na jednu bránu. Jenže nejsme schopni dát gól, trefili jsme jen tyč. A pak rozhodne geniální branka,“ kroutil nevěřícně hlavou kouč Nymburka. „Po gólu hostí jsme měli také šanci, kdy brankář trefil Hobíka, jenže k naší smůle nešel míč do brány, ale asi deset čísel vedle tyče. Kdybychom hráli do půl sedmé (hrálo se od 13 hodin), tak bychom gól stejně nedali, finále řešíme špatně. Už minulý týden jsme s tím měli problém, kdy jsme měli nastřílet devět gólů, místo toho jsme dali jen čtyři. Potřebujeme moc šancí na vstřelení gólu,“ dodal Lukáš Vlk.

Branky: 26. Nerad. Poločas: 0:1.

Polaban Nymburk: Plaček – Kotek, M. Novotný, Herčík, Ruszó (80. Bartoš), Hobík, Drobný, Mejzr, Jarschel (74. Wiehl), Nepovím, Krumpholc (65. Vaníček).