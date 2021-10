Oba týmy toho zase tak moc nepředvedly. První pokus mezi tři tyče přišel až ve 21. minutě. Slabounká hlavička Peterky gólmana Plačka z klidu nevyvedla. Chvíli na to šeredně rozehrál brankář Václavík, namazal míč na nohu Hobíka, ten toho ale nedokázal využít.

Po půlhodině hry narýsoval Kubánek parádní kolmici na Knoblocha, hostující gólman navíc uklouzl, jenže poděbradský hráč místo střely přihrával a obrana Polabanu šanci překazila. Pak už přišla velká chvíle Martínka. Středem obrany se dostal sám před vyběhnuvšího Plačka, míč si pích více než dobře a do prázdné brány otevřel skóre.

Podruhé vážně chyboval Václavík i po změně stran, tentokrát svou chybu napravoval proti Bublovi. A zase vyšel z tohoto minisouboje vítězně poděbradský gólman. Ihned z protiútoku se řítil na bránu Novák, stoper Krumpholc jej zastavil jen za cenu faulu a viděl červenou kartu.

Už tak pomalé tempo zápasu ještě zvolnilo. V 71. minutě se dostal Martínek opět tváří v tvář Plačkovi a opět jej překonal. Střelec gólů sahal po hattricku, jenže ve vyložené pozici poslal svůj lob vysoko nad. Ještě předtím mohla Bohemia přidat třetí branku, ale kapitán Peterka neproměnil pokutový kop za faul na Nováka. Plaček jeho pokus lapil.

„Po devíti letech jsme měli možnost poměřit síly s rivalem z Nymburka. To mělo patřičné parametry, a to díky přičinlivosti a chtíči obou týmů. Hodnotíme ho pozitivně, zvítězili jsme,“ radoval se Jiří Voříšek, poděbradský zadák, který je stále zraněný a do hry nezasáhl.

„To se ale nerodilo vůbec jednoduše kvůli urputnému úsilí soupeře, které však vedlo k minimu šancí, a to i díky konsolidované obranné činnosti našeho mužstva. My jsme v obdobné snaze navíc dokázali přidat i herní kreativitu a chytrost, která nás od pětadvacáté minuty pravidelně přiváděla k nebezpečným brankovým situacím, ze kterých mohlo těžit zejména trio Novák - Peterka - Martínek. Své šance proměnil však pouze posledně jmenovaný. Ke konci utkání se žádné zdramatizování nekonalo a my si došli relativně klidně pro vítězství. Ano, derby jsme zvládli, ale pokud chceme opanovat celé Polabí, tak za musíme za čtrnáct dní doma zdolat i Lysou,” komentoval utkání Voříšek.

„Je to naše stará písnička. První poločas jsme odehráli solidně. Měli jsme nějaké šance ale to domácí také. Bohužel po nedůrazu na středu hřiště jsme udělali chybu a tu soupeř potrestal z takové nenápadné akce. I do druhé půle stejně jako na začátku jsme vstoupili aktivně, ale bohužel nedokážeme to přetavit v souvislejší tlak. Po vyloučení si s tím ti zkušení hráči Poděbrad dokázali poradit a dokážou to v klidu dohrát. A to jsme ještě přežili penaltu. Takže z tohoto pohledu je vítězství domácích asi zasloužené,“ uznal jeden z nymburských trenérů Lukáš Vlk.

Ten v minulých zápasech žehral na mizernou koncovku. Nyní se jeho svěřenci téměř nedostali. „Nebyly žádné extra vyložené šance. Dvakrát nás zastavili rozhodčí, když jsme mohli jít do zakončení. Trošku jsem čekal, že hra bude mít od rozhodčích větší spád. Snažil se to držet ve svých rukách, hodně to kouskoval a dával hodně žlutých karet. Myslím, že to nebylo úplně potřeba. Domácí ale měli ve druhém poločase více šancí a vyhrát si zasloužili,“ přiznal trenér Lukáš Vlk.

Bohemia – Polaban 2:0

Branky: 39. a 71. Martínek. Rozhodčí: Drábek. ŽK: 5:4. ČK: 61. Krumpholc (Polaban). Poločas: 1:0.

Bohemia Poděbrady: Václavík – Uher, Kubánek, Hněvsa, Soukup – Martínek (90. Bělohoubek), Bora, Vobořil, Knobloch (90. Schulz) – Novák (84. Havránek), Peterka (88. Suchánek).

Polaban Nymburk: Plaček – Hoffmann (81. Wiehl), Krumpholc, Ouředník, Herčík – Novotný, Jarschel (81. Hrdlička), Čuřík, Hobík (69. Bartoš, 90. Vaníček), Nepovím – Bubla.