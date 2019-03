Úvaly – Čelákovice 0:0, na penalty 8:9

Do zápasu vstoupily Čelákovice podle slov trenéra Radka Skuhravého velice dobře. „Měli jsme asi v páté minutě tutovku. Tu jsme ale neproměnili. Pak jsme měli za pár minut druhou šanci po rohu, kdy Kadeřábek na zadní tyči překopl prázdnou bránu,“ uvedl k utkání trenér Čelákovic Skuhravý. Hra se poté vyrovnala, byl to spíše boj. „Soupeř hrozil ze standardek, které má velice dobře kopané. Naštěstí jsme to uskákali, ale z nás se vytratila dravost jít dopředu. I proto utkání skončilo nula nula. Následně rozhodly penalty,“ doplnil Skuhravý.

ŽK: 1:2. Rozhodčí: Nehasil. Diváci: 105.

Čelákovice: Petr Bařina – P. Homola, Pikous, J. Homola, Matějka, Náhlovský (86. Bílek), Kadeřábek, Vacek, Filip (62. Kolovecký), Szabo, Pánek.

(sti)