„Na tohle je lingvistika krátká. To člověk musel vidět,“ hlesl po utkání zadák poděbradského týmu Jiří Voříšek. „Za šestnáct let co působím v dresu Poděbrad, jsem nezažil, abychom vstřelili jedenáct branek. A navíc jaké,“ zdůraznil Voříšek. „Pracovitost, soudržnost a kvalitní útočná fáze, která v průběhu zápasu stále gradovala. Nebyli jsme daleko od totálního fotbalu,“ vtipkoval dobře naložený obránce Bohemie.

Branky: 39. Mužátko, 43. Dastych, 67. vlastní Kubánek – 9., 25. a 71. Novák, 51., 61. a 82. Martínek (3. z PK), 57. Kalina, 84. Schulz. Poločas: 2:2.

Čáslav B: Beran – Čáp, Špičák (46. Kurka), Lebduška, Klepal, Dastych (46. Houfek), Gonda (64. Vrána), Kubín, Mužátko, Fišr (75. Novák), Bašek (57. Spáčil).

Bohemia Poděbrady: Málek – Voříšek, Uher, Králík, Kubánek, Martínek (81. Orestis), Hněvsa, Kalina, Hoznauer (68. Schulz), Novák (86. Suchánek), Havránek.