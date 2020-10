Ostrá – Žiželice 3:2

Ostrá odehrála velmi náročné utkání. „Vše začalo dobře, dařilo se nám Žiželice kombinačně přehrávat. Vytvářeli jsme si šance, které se nám však nepodařilo proměnit a skórovali jsme pouze Chramostou z pokutového kopu. Žiželice hrály na brejky a po jednom z nich srovnaly. O deset minut později rozehrál chytře standardní situaci hostující kapitán Novotný. Z poloviny hřiště překvapil Volejníka a prohrávali jsme 2:1,“ řekl trenér a hráč Ostré Lukáš Dejl.

„A mohlo být ještě hůř, když zaplakalo fair play. Míč, který jsme chtěli odkopnout do autu kvůli dvěma hráčům ležícím v našem pokutovém území, si najednou uzmul jeden z hráčů hostí, namířil si to zpět do pokutového území a celá situace vyústila penaltou pro Žiželice. Soupeře jsme požádali, ať penaltu zakopne, že se nejedná o úplně fér věc. Soupeř nám ale nevyhověl. Karma však zafungovala, Volejník penaltu zneškodnil a odčinil tak svoji slabší chvilku u druhého inkasovaného gólu,“ popisoval situaci Dejl.

Druhý poločas se nesl v podobném duchu jako ten první. „My jsme převážně drželi míč a Žiželice vyrážely do rychlých a velmi nebezpečných brejků. Krátce po zahájení druhé půle se nám podařilo Wolfem vyrovnat na 2:2 a v dalších deseti minutách dvakrát Wolfa skvěle vychytal brankář hostů. Rozhodující zásah se nám podařilo vsítit v 78. minutě, kdy se trefil Dozorec. Prosadil se hlavičkou z malého vápna. Nebyla to asi nejkrásnější výhra v historii fotbalu, ale jsem rád, že jsme zvládli otočit nepříznivé skóre. Kluky bych chtěl pochválit za jejich přístup a snahu hrát naši hru po celých devadesát minut,“ dodal Dejl.

Branky: 16. Chramosta (z PK), 50. Wolf, 78. Dozorec – 22. Kubelka, 32.Novotný. ŽK: 1:4. Rozhodčí: Brýl. Diváci: 48. Poločas: 1:2.

Ostrá: Volejník – Štejnar, Ghanem (87. Sedlák), Hradecký, Chramosta, Bílek (90. M. Kluzáček), Dejl, Manhart (90. Šedina), Wolf (63. Bíma), Dozorec (90. Š. Kluzáček), Kukla.

Markéta Stiborová