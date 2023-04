Bylo to derby jak má být. Na obou stranách velké nasazení, spousta skvělých individuálních výkonů, obrovská touha po vítězství. Ale na druhou stranu také respekt k soupeři a žádné záludnosti a přehnaná agresivita. I tak se dá odehrát derby dvou velkých rivalů.

Domácí nezachytili start do utkání. Nechali se zatlačit a také přišel první gól z kopačky Romana Novotného. Hostům narostla křídla, více si věřili. Domácí se ale nehodlali smířit se špatným výsledkem. Byl to boj, šancí nebylo mnoho. Bohemia nastřelila dvakrát brankovou konstrukci, druhý gól utkání ale dali zase Nymburští. Kotek v závěru pečetil výhru z penalty.

„Derby bylo o komfortu. Výrazným hybatelem utkání byla pátá minuta, kdy hosté vstřelili úvodní branku po úvodním tlaku. Následně se dostali do komfortní situace, která jim logicky vyhovovala. Naopak jsme to byli my, kdo nebyl schopen po převážnou část utkání vystoupit ze své komfortní zóny. Svou hrou jsme si připravili značně podprůměrné množství šancí k ohrožení branky soupeře. A to zdaleka nestačilo,“ sportovně přiznal Jiří Voříšek, obránce poděbradské Bohemie, který se na hrací ploše neobjevil.

„Prvních deset minut jsem domácí zatlačili na jejich polovinu a povedlo se nám vytěžit úvodní branku. Po zbytek zápasu jsme soupeře nepouštěli do rozehrávky a až na dvě náhodné akce jsme dobrou organizací neumožňovali ohrožovat naše obranné řady. Výsledek jsme pečetili z pokutového kopu a potvrdili, že derby zaslouženě patří nám,“ jásal nadšený trenér hostujícího mužstva Radek Hanuš.

„Polaban byl v utkání agresivnější a bojovnější, a proto zvítězil. My jsme si ani nevytvořili moc gólových šancí, ze kterých bychom mohli dát nějaké góly. Gratuluji soupeři k vítězství,“ řekl po zápase poděbradský útočník Ondřej Martínek, s osmnácti góly druhý nejlepší střelec soutěže.

„Věděli jsme, že nás čeká šikovný, mladý tým. Dobře jsme se na ně připravili, hodně nám pomohl brzký gól. Dodal nám sebevědomí a domácí jsme do ničeho nepustili. Druhý poločas jsme už tak aktivní nebyli, ale dobrou organizovanou hrou a touhou vyhrát jsme si došli k cennému vítězství. Kluky moc chválím,“ radoval se ze zisku tří bodů středopolař Polabanu Nymburk Michal Kotek.

Branky: 6. R. Novotný, 87. Kotek (z PK). Poločas: 0:1.

Bohemia Poděbrady: Málek – Schulz (62. Zumas), Kubánek, Hněvsa, Soukup – Kalina, Havránek, Vokatý (82. Suchánek), Králík – Martínek, Novák.

Polaban Nymburk: Plaček – Herčík, Daněk, Drobný, Jarschel – Kotek, Hrdlička – R. Novotný (46. Wiehl), M. Novotný (72. Ruszó), Hobík (86. Vaníček) – Vacík (72. Kukla).