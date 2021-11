Milovice – Rožďalovice 7:1

„Do zápasu jsme vstoupili famózně. Než se Rožďalovice rozkoukaly, prohrávaly tři nula a bylo po zápase,“ byl nadmíru spokojený gólman milovického mužstva Ondřej Fišer. „Takhle bych si představoval nasazení v každém zápase. Hráli jsme jako mančaft. Do druhé půle jsme vlétli jako uragán a už to bylo za pět minut pět nula. A to už se hraje krasně Náš Vojtík (Tangl) byl při chuti, tímto mu gratuluji ke třicátým narozeninám a hlavně ke čtyřem gólům. Kdy se tohle poštěstí dát na narozky čtyři banány,“ smál se milovický brankář.

„Zápas nám vůbec nevyšel. Nenašli bychom na tomto výkonu nic pozitivního, takže nám nezbývá než to odčinit v příštím kole,“ řekl po prohraném okresním derby rožďalovický hrající trenér Jakub Valeš. „Ale bohužel už jsme ztratili tolik bodů, že to s námi nevypadá vůbec dobře. Takže pokud chceme přemýšlet o záchraně v I.B třídě, musíme přes zimu zkvalitnit náš tým, který bohužel dnes nemá tolik kvality a zkušeností, abychom mohli mít více bodů,“ zamyslel se Valeš.

Branky: 17., 49., 51. a 67. Tangl, 5. a 57. Jan Krátký, 38. vlastní Veselý – 66. Najmon. Poločas: 3:0.