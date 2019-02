Praha – První přípravné utkání zimní přípravy mají za sebou fotbalisté Semic, kteří se chystají na jarní boje v krajské I.A třídě. A budou na něj chtít asi rychle zapomenout, neboť od pražského Radotína vyfasovali osm banánů. Semice se trefily v divoké přestřelce pouze čtyřikrát.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Radotín – Semice 8:4

„V prvním přípravném utkání nás čekali fotbalisté z Radotína. Soupeř měl namíchané mužstvo z A, B i C týmu. My jsme měli kombinaci z dorostu, B týmu i áčka. Byl to klasický první přípravný zápas. Šlo o to, aby si kluci trochu zakopali a zaběhali. Nakonec jsme prohráli čtyři osm,“ uvedl po prvním přípravném utkání vedoucí Semic Miroslav Čepelka. „V poločase byl výsledek 4:3. Úvod do utkání jsme nezačali dobře. Asi od páté do desáté minuty jsme dostali tří góly, rázem jsme prohrávali 3:0. Pak jsme to tedy stáhli na 3:2 a následně se to střídalo po gólu,“ popisoval průběh prvního dějství Čepelka. „My jsme to stáhli na branku a soupeř pak navýšil. Ke konci pak hráči z Radotína dali tři branky a tím bylo stanoveno konečné skóre. Z obou stran tedy kombinované sestavy a klasická příprava. Hrálo se nahoru dolů,“ shrnul Čepelka.

AFK Sokol Semice: Zemánek – Kudrna, Machala, Bošina, Brynych, Jareš, Švarc, Rychtařík, Hobík, Holan, Koštíř Blažek, Kůrka, Krejčík. (sti)