Poděbrady /FOTOGALERIE/ – Ve druhém přípravném utkání vstřelili fotbalisté Lysé nad Labem (I.A třída) jediný gól a to na Velim (krajský přebor) nestačilo.

Lysá – Velim 1:5

„V prvním poločase byla Velim více na míči, ale do vyložených šancí se nedostala. Do vedení šla kvůli hrubce Poborského. Po pauze jsme patnáct minut soupeře přitlačili na jeho polovinu, ale branku jsme dát nedokázali. Ve zbytku zápasu jsme udělali tři chyby a soupeř je potrestal. Naši branku vstřelil po skrumáži Vránek. Pozitivní je, že se po operaci ramena vrátil mezi tyče Rathouský a vydržel celé utkání,“ řekl k zápasu hrající trenér lyského mužstva Václav Sosnovský, který do utkání nezasáhl.

Branky: Vránek – Jansta 2, Ceral 2, Kasal. Poločas: 0:1.

Slovan Lysá: Rathouský – Schneiberg, Švorba, Kubín, Vránek – Zápotocký, O. Poborský, Brabec, Veselý – T. Kříž, D. Novák, střídali Hanke, J. Kříž, Růžička. (kub)