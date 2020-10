Čelákovice – Čáslav B 0:0, na penalty 3:4

„Nebylo to nic zvláštního. My jme měli problém se sestavou, ve středu se zranili Koch a Pikous, ti nám dost chyběli. První půle byla vyrovnaná, šance byly na obou stranách, něco se proměnit mohlo,“ řekl po utkání sekretář čelákovického Unionu Milan Šikl. „Po změně stran se postupem času stupňovala naše převaha, ale nedali jsme několik vyložených šancí. Těch jsme měli na dva zápasy. Nejsme prostě schopni dát branku,“ litoval Šikl. „No a pak penalty, ty nejsou v našem podání dobré. Za výkon ve druhém poločase jsou to asi ztracené dva body,“ dodal sekretář.

Rozhodčí: Mansour. ŽK: 1:2. ČK: 43. Zoufalý (Čáslav B).

Union Čelákovice: Petr Bařina – Helmich, Bílek (46. Arazim), Náhlovský (73. Skuhravý), Kolovecký – Vacek, P. Pánek, Haloun (61. Filip), Kadeřábek – Ibe, Dalekorej.

(kub)