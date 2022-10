„Naše mladé mužstvo musí být za takové zápasy, včetně výsledku, rádo. Je to velká zkušenost, že i fotbal může mít takovou podobu,“ ulevil si po utkání poděbradský kapitán Jiří Voříšek. „Absolvovali jsme utkání na zcela rozvoraném hřišti a přesto se snažili hrát konstruktivní fotbal. To byla pro nás samozřejmě šoková doktrína a domácí si tak vcelku jednoduše dokráčeli pro celkem pohodlné vítězství. My jsme získali zápasovou zkušenost z fotbalového minimalismu, který nenalezneme každý víkend,“ přidal zadák Bohemie.

Foto: Velký den pro sokolečský fotbal, byl po derby nadšený trenér Hlavatý

Branky: 14. a 38. Pokorný, 48. Šmíd, 60. Chytil, 70. Bursa. Poločas: 2:0.

Bohemia Poděbrady: Málek – Voříšek, Schulz, Kubánek, Orestis (60. Vokatý), Novák, Křivský, Kalina, Hoznauer (46. Suchánek), Havránek, Soukup.