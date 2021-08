Mnichovo Hradiště - Sokoleč 5:2

„Není se na co vymlouvat, byl to zmar,“ řekl po zápase sokolečský kapitán Radek Hruška, který v tomto zápase nahradil na postu trenéra nepřítomného Jana Hlavatého. „Domácí byli válečníci, strašně bojovali. Nám vypadli ze sestavy Javorek a Kozel a bylo to znát. Proto jsme museli sestavu trochu lepit. Na začátku druhého poločasu jsme vyrovnali díky Snopovi z trestného kopu, jenže hned jsme inkasovali třetí branku. A to bylo špatné. Dostali jsme hrozně laciné branky, hlavně kvůli nedůrazu v šestnáctce. Pak už to byl z naší strany zmar, soupeř doslova létal. Alespoň si sedneme na zadek,“ uvedl k utkání Radek Hruška.

Branky: 14. Rakouský, 18. Radačovský, 53. a 71. Charvát, 78. Sabol – 13. Křivánek, 50. Snop. Poločas: 2:1.

SK Sokoleč: Shokodko – L. Hruška, Fink (80. Štok), R. Hruška (81. Bártík), Skokan, Snop, Křivánek, Nágl (46. Provazník), Ramšák, T. Svoboda, Trumpus (33. Šťastný).