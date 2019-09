„Úvod zápasu jsme nezvládli, už ve druhé minutě fauloval Kříž ve vápně a domácí šli do vedení,“ načal hodnocení utkání lyský hrající trenér Václav Sosnovský.

Jenže Lysá to nezabalila a do poločasu skóre otočila. „Do zápasu jsme se vrátili a dokázali skóre otočit, když si domácí dali vlastní branku a Kříž prostřelil gólmana. Ke konci půle jsme měli ještě velké šance na zvýšení, ale sérii čtyř rohů ukončil hvizd rozhodčího,“ hodnotil první půli Sosnovský. „Vstup do druhého poločasu byl v naší režii, jenže jsme nedokázali soupeři odskočit na vyšší rozdíl. Tři brejky tři na jednoho jsme nevyužili a od šedesáté minuty jsme vyklidili střed hřiště. Nepochopitelné hrubé chyby jednotlivců nám sebraly šanci bodovat,“ zlobil se hrající kouč Lysé.

Navíc Lysá zcela odpadla v závěru a v posledních šesti minutách ještě třikrát inkasovala. „Takhle hrát nemůžeme, konec utkání jsme byli domácím fanouškům pro smích,“ dodal naštvaný Sosnovský.

Hvozdnice – Lysá n. L. 6:2

Branky: 3. Kratochvíl (z PK), 65. a 88. Rochl, 74. Tomanec, 84. Hromádka, 90. Varga – 27. vlastní Neumann, 32. T. Kříž. Rozhodčí: Nerad. ŽK: 1:5. Diváci: 70. Poločas: 1:2.

Slovan Lysá nad Labem: Libor Novák – Schneiberg, Švorba, Kubín, Vránek – T. Kříž (58. Veselý), Lukáš Novák (68. Hanke), Matouš Brabec, David Novák – Ježek, Galovič (79. Sosnovský).

(kub)