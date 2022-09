„Přestože jsme měli takřka ideální podmínky, tak náš výkon měl po celý zápas k ideálu notně daleko. Hosté přijeli hrát fotbal, což zapříčinilo, že diváci viděli docela slušné kombinační představení na obou stranách,“ vyprávěl po utkání poděbradský kapitán Jiří Voříšek. „První poločas jsme měli dvě tutovky a soupeř vícero pološancí. To, co se nestalo v prvním poločase, přišlo na řadu ve druhém. Ujali jsme se dvougólového vedení, ale soupeř vždy dokázal snížit a vypadalo to na na drámo v závěru. Na to asi neměli chuť hlavně Martínek s Novákem, kteří pálili ostrými,“ přidal hodnocení Voříšek.

Trápení Unionu nebere konce, Polaban toho využil naprosto dokonale

Branky: 55. a 58. Martínek (1. z PK), 63. a 84. Novák – 59. Práger, 80. Moravský. Poločas: 0:0.

Bohemia Poděbrady: Málek – Voříšek, Uher, Králík, Kubánek, Martínek, Orestis (63. Soukup), Kalina (85. Suchánek), Hněvsa, Novák, Havránek.