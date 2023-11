Domácí prostředí je v poslední době pro fotbalisty Polabanu Nymburk zakleté. Na svém trávníku prohráli nymburští fotbalisté v krajské I.A třídě už potřetí a sebou. Naposledy to bylo s celkem Luštěnic, o jehož nejtěsnějším vítězství rozhodla branka Fišera z prvního poločasu. Polaban odpověď ve zbylé hodině hry nenašel.

Z fotbalového utkání I.A třídy Polaban Nymburk - Slovan Poděbrady | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Polaban Nymburk – Luštěnice 0:1

„První poločas nebyli schopni naší útočníci podržet balon na kopačkách a v nadějných situacích jsme kazili, takže jsme si toho moc nevypracovali. Kromě rohových kopů, kterých jsme měli asi osm, ale nedokázali jsme se prosadit. Do toho jsme udělali vzadu jednu chybu, kterou soupeř hned potrestal,“ rekapituloval první dějství trenér Polabanu Nymburk Ondřej Murárik. „Druhý poločas se obraz hry moc nezměnil, hosté obětavě bránili a my se do nich těžko dostávali. Měli jsme asi tři nadějné situace, ale nic z toho. Hosté si druhou šanci vypracovali až v 85. minutě, kdy už jsme hráli vabank. Bohužel někteří hráči pořád nechápou, že bez bojovnosti a nasazení to nejde, zvlášť ještě na těchto terénech, které fotbalu moc nepomáhají,“ přidal své postřehy kouč poražených.

Branky: 32. Fišer. Poločas: 0:1.

Polaban Nymburk: Plaček – M. Novotný, Hrdlička, Kotek, Vacík (80. Ruszó), Hoffmann, Herčík (70. Vaníček), Hájek (46. Wiehl), M. Šimon, Hobík (83. Kovacs), Drobný (80. Daněk).