Dobře rozehraný zápas po prvním poločase dotáhli bez větších problémů do vítězného konce. Fotbalisté Polabanu Nymburk si na svém hřišti poradili v pokračování krajské I.A třídy se Starou Boleslaví. Tu načal v prvním dějství dvěma góly Vacík, další góly přidali Sladkovský a Matěj Novotný. Hosté korigovali skóre v závěru dvěma zásahy během jediné minuty.

Z fotbalového utkání I.A třídy Polaban Nymburk - Bohemia Poděbrady | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Polaban Nymburk – Stará Boleslav 4:2

„Tentokrát nám moc nevyšel vstup do utkání a první šanci si vytvořili hosté. Pak už hrozili jen ze standardních situací, my jsme naopak ze standardky skórovali Vacíkem a po individuální akci Wiehla, kterou proměnil opět Vacík, jsme se dostali do poločasového vedení 2:0. I přesto se mi první poločas moc nelíbil, protože jsme se trochu přizpůsobili soupeři a na mě hodně a zbytečně nakopávali míče. To jsem klukům o poločase vyčítal, přitom jsme se tam po zemi dostávali a vytvářeli si nebezpečné situace,“ řekl k první půli trenér Polabanu Nymburk Ondřej Murárik. „Druhý poločas do nějaké 70. minuty jsme hráli více po zemi a díky Sladkovskému a Novotnému jsme šli do vedení 4:0. Poté jsem to trochu prostřídal, tempo hry opadlo a přišlo uspokojení a nakonec jsme z toho ještě dokázali udělat svým přístupem drama, když po laxním bránění dostaneme v 82. minutě na 4:1 a vzápětí pěknou střelou na 4:2. Takže se třemi body spokojenost, ale s hrou už tolik ne,“ přiznal Murárik.

Branky: 32. a 43. Vacík, 60. Sladkovský, 64. M. Novotný – 82. Bláha, 83. Krulich. Poločas: 2:0.

Polaban Nymburk: Holešovský – Herčík, Drobný, Sladkovský (85. Filip), Hájek (72. Ruszó), M. Novotný (78. Kotek), Hrdlička (85. M. Šimon), Hobík (30. Wiehl), Vacík, Daněk, Hoffmann.