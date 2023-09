Po třech zápasech bez výhry už potřebovali naplno bodovat a to se jim povedlo náramně. A to i přesto, že hráli na půdě soupeře. Fotbalisté Polabanu Nymburk zvítězili v Úvalech v dalším kole krajské I.A třídy rozdílem dvou gólů. Na trefu kapitána Herčíka z první půle domácí ještě odpověděli, na další dvě trefy už nikoli.

Z fotbalového utkání I.A třídy Bohemia Poděbrady - Polaban Nymburk (0:2) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Úvaly – Polaban Nymburk 1:3

„První poločas byl z naší strany velice kvalitní, dobrý pohyb, hezké kombinace a hodně nadějných situací ke vstřelení gólu. Poločas mohl být klidně 4:0, ale bohužel jsme šli do kabin pouze s jednobrankovým náskokem,“ uvedl k první půli utkání trenér Polabanu Nymburk Ondřej Murárik. „Druhý poločas už to z naší strany nebylo tak dobré, spíše jsme tahali za kratší konec. Domácí měli spoustu standardních situací a pouze z jedné nás dokázali potrestat. Pak nás při jedné šanci domácích podržel gólman a jednou břevno. My i přesto, že jsme druhý poločas nedokázali tolik udržet míč na útočné půlce, tak jsme si vypracovali asi čtyři šance a nakonec nás dostal do vedení Hrdlička střelou zpoza vápna. A pojistku přidal klučina z dorostu Šimon, kdy dostal balon od bráchy za obranu a skvěle to vyřešil. Kluci to odmakali a konečně se k nim také přiklonilo trochu štěstí,“ oddechl si kouč Murárik.

Po vyloučení přišel kolaps. Odjeli jsme jako pitomci, zlobil se Kubánek

Branky: 66. Kučera - 18. Herčík, 77. Hrdlička, 90. J. Šimon. Poločas: 0:1.

Polaban Nymburk: Holešovský – Herčík, Drobný (58. M. Šimon), Sladkovský (86. J. Šimon), Wiehl (86. Filip), M. Novotný, Hrdlička, Hobík (73. Hájek), Vacík, Pechanec, Hoffmann.