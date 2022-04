Můj dům, můj hrad. To přesně sedí na divizní fotbalisty Poříčan. Ti vyhráli i třetí domácí duel jarní části sezony. Po Kutné Hoře a Horkách nad Jizerou zde neuspěli ani fotbalisté Letohradu. Těm se sice jako prvním podařilo v Poříčanech vsítit branku, ale nebylo jim to nic platné. Dali ji totiž až tři minuty před koncem, kdy domácí vedli o dva góly.

„Začali jsme zezadu, bránili jsme od půlky a čekali jsme na chybu soupeře. Soupeř držel častěji balon, ale vylouženou šanci neměl ani jednu. Po standardní situaci zakroutil míč do brány Janda a šli jsme do vedení. Poločas byl celkem vyrovnaný,“ vrátil se do děje první půle poříčanský trenér Zdeněk Šmejkal. „Ve druhém poločase přidal Makovský druhou branku po rohu, navíc šel stejný hráč sám na bránu, ale nedal. Pak jsme měli ještě jednu šanci. Od sedmdesáté minuty nám začaly docházet síly, soupeř nás přitlačil, ale naštěstí dal gól až chvíli před koncem. My už jsme to v závěru ukopali,“ oddechl si Šmejkal. „Vytěžili jsme z minima šancí, ze tří příležitostí jsme dali dva góly,“ dodal kouč vítězného týmu.

Branky: 35. Janda, 65. Makovský – 87. Počtýnský. Poločas: 1:0.

SK Poříčany: Malík – Janda (90+3. Gajdasz), Makovský, Houžvička, Skořepa, Kabyl, Kalabička, Petr (75. Bím), Hetcl (65. Stárek), Zolotuchin (75. Pergl), Chlapec.