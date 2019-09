Moc dobře jsme nehráli, přiznal pátecký trenér Švábenský

Fotbalisté z Pátku neodehráli moc dobré utkání krajské I.B třídy ve skupině C. Na trávníku ve Vrdech prohráli o dva góly. Po prvním poločase se šlo do kabin za bezbrankového stavu. Ve druhé půli ale Pátek inkasoval dvě branky a to rozhodlo o vítězi.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Vrdy – Pátek 2:0 Hosté se střelecky neprosadili a kouč Pátku byl hodně strohý. „K tomuto zápasu není mnoho co říct. My jsme moc dobře nehráli. Domácí byli pohyblivější a vyhráli zaslouženě. Dál se k tomu nechci moc vyjadřovat,“ řekl v krátkosti trenér Pátku Milan Švábenský. Branky: 75. a 88. Nesládek. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Čermoch. Diváci: 120. Poločas: 0:0.

TJ Pátek: Kmoch – Bulíř, Kohoutek, Billý, Kalina – Stibor, Sporiš (22. Mašinda), Hojsák, Bartheldy (76. Novák) – Ryšánek (64. Petráň), Zumr.

Autor: Redakce