Kutná Hora – Městec Králové 5:1

„Sestavu jsme všemožně skládali, v pátek jsem měl ještě pouze devět hráčů do pole. Přišli dva dorostenci a rovnou museli do základu. Bez tréninku s áčkem,“ řekl po utkání trenér Kutné Hory Pavel Šimáček. „Výsledek je pro mě překvapující, je vidět, že když se mužstvo semkne, že to jde. A to jsme ještě Hejduka získali z Červených Peček ráno po snídani, odpoledne bude hrát zase za svůj tým,“ podotkl Šimáček. „Na začátku dvakrát uklidil míč do brány Bohatý, klobouk dolů před ním i dalšími mladíky. Šli jsme pětkrát sami na bránu, z toho jsme tři šance proměnili. Hráli jsme dobře dozadu, hosté byli naivní a vedli jsme tři nula,“ popsal první půli Šimáček. „Kluky jsem nabádal, abychom to zvládli mentálně. Začali jsme faulem a hosté snížili. Začal mě hlodat červíček, ale brzy jsme dali čtvrtý gól, tím jsme se dostali do klidu a soupeře zlomili. Jsme rádi za to, co jsme předvedli. Čtyři z pěti gólů dali kluci, kteří s námi hráli poprvé. Asi si dále inzerát, že hledáme hráče. Přišli jsme o sedm hráčů během čtrnácti dnů. Musíme někoho přivést,“ dodal kouč Kutné Hory.

„Jako žáci, kteří svojí naivitou ukazují, co jsou to za trouby,“ popsal výkon svého mužstva hrající trenér Městce Králové Jan Šmidrkal. „Vstup do zápasu byl šílený, pak si Hora v klidu stoupla do bloku a trestala naše chyby v rozehře. Věc, na kterou jsem upozorňoval, byla hlavní zbraní a hlavně tou rozhodující. Tři góly jsme dostali jako přes kopírák. Soupeři gratuluji ke třem bodům, za soustředěný a takticky přesný výkon si je zasloužili. My jsme ukázali, že když dostaneme první gól, je po nás,“ měl jasno kouč poražených. „Za výkon se chci omluvit vedení a hlavně fanouškům, kteří i na kole za námi přijeli. Do hlubšího interního hodnocení nebudu zabíhat, to zůstane v kabině. Zkusíme zvednout hlavu a za týden urvat něco v Čáslavi,“ dodal odhodlaně Šmidrkal.

Branky: 2. a 9. Bohatý, 32. Vavřík, 55. Šámal, 84. Hejduk – 46. Vobořil (z PK). Poločas: 3:0.

Kutná Hora: Dastych – M. Čáp, Franc, Teslík, Pleva, Vavřík (77. Růžička), Bohatý (87. Langr), Piskač, Šámal, Schovanec (59. Hejduk), Uher.

Městec Králové: Ihnatyshyn – Šmidrkal (75. Drobný), Vondrka, Mbah, Velenský (46. Nýč), Sochor, Vobořil, M. Bejbl, O. Bejbl, Šoufek (65. Novák), Hanzlík.