Sadská – Milovice 3:3

„Měli jsme ještě pár dovolenkářů, takže jsme nebyli kompletní. V prvním poločase jsme byli o něco lepší, mohli jsme dát nějakou branku, místo toho jsme ale dvě dostali. Druhý gól byl opravdu krásný, klobouk dolů. To už se střelci asi do konce kariéry nepovede. Nám se zranil stoper a museli jsme přeházet sestavu. Po přestávce se nám povedlo vyrovnat. Jenže jsme dostali ještě třetí branku, i na tu jsme ale stihli odpovědět. Chtěli jsme pochopitelně tři body, ale vzhledem k průběhu zápasu bereme i bod,“ vyprávěl sadský útočník Tomáš Plot.

„Začali jsme ve velkém vedru i přesto utkání mělo tempo. Na obou stranách chyběli hráči. U nás vinou zranění, i přesto jsme hráli dobře a ujali jsme se vedení po krásném balonu za obranu. Tangl se nemýlil. A to nebylo vše - krásným gólem ligového parametru se trefil z voleje Pavel Müller. Zato druhý poločas nás nezastihl v dobré kondici. Zbytečnými chybami jsme Sadskou vrátili do zápasu. První gól krásně přes zeď trefil ´exmistr´ Svoboda a druhý gól špatným postavením obrany. To nás nakoplo, Sadská rozehrála roh, ze kterého nic nebylo. Ale hned jsem rozehrál dlouhým balonem na Jana Krátkého, posunul Matějkovi, ten mu vrátil a Haza (Krátký – pozn. red.) dal před branku, kde číhal Tangl. Ten už to měl jednoduché do prázdné branky. Bohužel jsme vedení neudrželi a před vápnem jsme faulovali. Z přímého kopu Svoboda srovnal. Ten gól beru na sebe dalo se to chytit. Ještě v poslední minutě měl tutovku Beneš, ale selhal. Škoda, měli jsme odvézt tři body, ale beru to pozitivně. Musíme pracovat, zlepšovat se a úspěch přijde,“ věří gólman milovického mužstva Ondřej Fišer.

Branky: 56. a 83. Svoboda, 59. Šátek – 39. a 76. Tangl, 43. P. Müller. Poločas: 0:2.