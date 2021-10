Milovice – Žiželice 1:0

„Zápas o šest bodů jsme zvládli, i když to nebylo lehké. Žiželice přijely bránit a nám se nedařilo dát gól. Pálili jsme šance, hlavně náš Vojtík Tangl,“ culil se milovický brankář Ondřej Fišer. „Byli jsme trpěliví a přineslo to své ovoce, když střídající Ruda Vojtíšek zabojoval u lajny, míč se dostal k Házovi (Jan Krátký – pozn. red.) a ten krásnou brankou do šibenice nedal gólmanovi šanci. Ale i přesto měly Žiželice dvě ložené gólovky, které jsme přežili,“ oddechl si gólman vítězného celku. „Chci klukům poděkovat za přístup k zápasu, takhle se hraje za AFK. Teď máme Rožďalovice a já doufám, že když budeme takhle bojovat, tak zvládneme utkání naplno,“ dodal Fišer.

Branky: 64. Jan Krátký. Poločas: 0:0.