Milovice – Vysoká 1:3

Vymalováno bylo za dvacet minut. To hosté třikrát skórovali. A pak už vedení nepustili. „V prvních dvaceti minutách jsme si utkání prohráli. Gabčo, kterého jsme si měli pohlídat, nám dal dva góly. Dostal se do dvou šancí a obě proměnil. A pak přidali hosté třetí branku. Byli jsme jako opaření. Bylo to vlažné, odchozené, takhle jsme ještě nehráli,“ smutnil po utkání milovický brankář Ondřej Fišer. „V půlce jsme si řekli, že na ně vlétneme a snížili jsme. Měli jsme další šance, soupeře jsme mačkali, ale už jsme ztrátu nedotáhli,“ řekl Fišer.

Branky: 55. Baran – 5. a 11. Gabčo, 22. Rolenc. Rozhodčí: Vaňousek. ŽK: 1:5. Diváci: 90. Poločas: 0:3.

AFK Milovice: Fišer – O. Novotný (83. Onoprienko), J. Novotný, Jakub Krátký (46. Drahorád), P. Müller (54. Byrtus) – Baran, Jan Krátký, Beneš, Zoubek – Tangl, L. Müller.

