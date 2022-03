V týmu Pátku došlo k několika změnám. Především hlavní trenér Luboš Vondra z důvodu velkého pracovního vytížení se nebude moct zúčastnit jarních bojů. „Situaci kolem trenéra mužského týmu jsme dlouhodobě řešili v průběhu celé přípravy. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v klíčové části sezony, rozhodli jsme se přistoupit k doplnění realizačního týmu," komentuje současnou situaci Výbor klubu TJ Pátek. Luboš Vondra i nadále zůstává ve své funkci, kde ho na lavičce v jarní části sezony zastoupí Jiří Pařízek, který současně vede dorostence. Dále se k týmu jako asistent trenéra připojí Marek Paclík.

Devátý tým tabulky získal do brány Václava Krcha. Naopak odešel Ryšánek do Lysé nad Labem. „Aktuálně potřebujeme do naší hry opět vrátit sebevědomí, ale především společně bojovat za celý TJ Pátek. I proto jsme změnu hledali v rámci klubu a domluvili se na spolupráci, pro nás s nejvhodnějšími kandidáty. Jirka s Pavlem Machem dlouhodobě odvádí perfektní práci s dorostem a rádi bychom tyto prvky přenesli také do našeho A týmu. Mára zase umí udělat správnou atmosféru v mužstvu a lidi za ním jdou," pokračuje Výbor TJ Pátek. „Věříme, že tyto změny pomohou tým opět nasměřovat tam, kam jsme si před sezonou určili. Aktuální cíl je stále stejný, tedy vyhnout se sestupu," doplňuje Výbor TJ Pátek.

Start I.B třídy: Jíkev ulovila exligistu Kuchaře, Hartig skončil v Městci

Rozhodně nemají na růžích ustláno Milovice. Krčí se na jedenácté pozici, podzimní část si představovali jinak. Napravit situaci mohou v jarních odvetách.

A k tomu by mělo přispět i doplnění kádru. Z Peček přišel gólman Kopecký, Jiří Lukáš záložník z ČAFC Praha, stoper Elman Mammadov z Kunratic. Kariéru ukončil Jakub Novotný, jinak kádr zůstal stejný.

O jiných cílech než je záchrana se v Milovicích ani nemůže mluvit. „Náš cíl je jednoznačně záchrana. A chceme se posunout v tabulce co nejvíc,“ věří v mnohem lepší umístění Ondřej Fišer, hrající činovník milovického klubu,“ který si pochvaloval zimní přípravu. „Příprava se nám vcelku vydařila. Byli jsme na soustředění, odehráli jsme slušnou přípravu s mančafty z vyšších tříd,“ dodal Fišer.

Hodně složitou úlohu bude mít nováček z Rožďalovicích. Jeho čtyři body a předposlední místo nevěští nic dobrého. Ale naděje umírá poslední.