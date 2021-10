Liblice – Milovice 4:2

„Konečně, konečně, konečně,“ oddechl si trenér vítězného týmu Petr Samek. „Zasloužená výhra po výkonu, který nebyl bez chyb, ale byl plný nasazení a bojovnosti. Do vedení jsme se dostali ve 33. vteřině! Hráli jsme velmi dobře, bohužel do poločasu jsme dali z mnoha šancí jen jeden gól. Po přestávce jsme dali na tři nula a všichni mysleli, že je po zápase. Soupeř ale ožil a snížil na rozdíl jednoho gólu a z utkání bylo bohužel drama. Naštěstí jsme vstřelili uklidňující čtvrtý gól a vyhráli. Hvězdou zápasu byl Robin Zimmermann,“ dodal spokojený Petr Samek.

„Zápas o šest bodů jsme promrhali v prvním poločase. Je těžké vyhrát, když dostaneme gól v první minutě,“ byl naštvaný brankář hostujícího mužstva Ondřej Fišer. „První půlku jsme odchodili, to byla hrůza, takhle se o záchranu nehraje. Děláme spoustu chyb, je na nás deka jak psychická tak kluci hrají nachcípaní. Druhý poločas jsme na Liblice vlezli, bohužel chyba nás dostala na kolena. Ale zkusili jsme to a dali dva góly. Bohužel to nestačilo. Jsem strašně zklamaný, musíme se s toho oklepat a jít zápas od zápasu,“ soukal ze sebe milovický Fišer.

Branky: 1. a 31. Zimmermann, 55. Hrstka, 87. Dukay – 62. a 66. Jan Krátký (první z PK). Poločas: 2:0.