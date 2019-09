Libčice – Milovice 4:2

„Utkání mělo vysoké tempo a my jsme ve druhé půli odešli fyzicky. Vyšťavili jsme se v první půli. Kluky ale musím pochválit za výkon,“ řekl po utkání milovický brankář Ondřej Fišer. „V prvním poločase jsme soupeře do ničeho nepustili. Dali jsme gól z penalty a pak druhý po dorážce Tangla. Po přestávce jsme nepřidali třetí gól, zato udeřil ze skrumáže soupeř. To domácí nabudilo a dali nám další tři branky. A to měli ve druhém poločase ještě asi pět dalších příležitostí,“ hodnotil utkání v Libčicích milovický gólman Ondřej Fišer.

Branky: 57. Jeřábek, 65. a 84. Punčochář, 68. Hrdina – 37. Jan Krátký (z PK), 44. Tangl. Rozhodčí: Jeřábek. ŽK: 3:6. Diváci: 180. Poločas: 0:2.

AFK Milovice: Fišer – O. Novotný (66. Novák), J. Novotný, Jakub Krátký, O. Drahorád – Zoubek, Jan Krátký, Beneš, Baran – Tangl, L. Müller (75. J. Drahorád).

(kub)