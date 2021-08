Milovice – Vrdy 2:0

„Utkání jsme zvládli. Když musíte, vždy je to těžké. Byli jsme celý zápas lepším týmem, otevřeli jsme skóre po krásném trojúhelníku a náš šutér Tangl to měl jednoduché do prázdné branky. Po změně stran jsme byli trpěliví a přineslo to ovoce. Krásným balonem našel Jan Krátký Tangla, ten si krásně zpracoval a prostřelil hostujícího brankáře. Vrdy měly za celý zápas dvě gólovky, Jednou mě podrželo břevno a jednou jsem to čapnul. Jsou to pro nás krásné tři body,“ radoval se milovický brankář a funkcionář Ondřej Fišer. „Cením si toho, že se pod novým trenérem zvedáme a makáme jeden za druhého,“ těší Fišera.

Výhra byla pro Fišera a jeho spoluhráče Jakuba Beneše o to sladší, že slavili kulatá jubilea. „Bylo to o to krásnější. Měli jsme s naším kapitánem narozky. Já dvacetiny (smích) a Eda třicetiny. Ty jsme náležitě oslavili v nové kantýně s naším Milanem,“ uvedl čerstvý čtyřicátník Ondřej Fišer.

„Zkušenější domácí fotbalisté dokázali proměnit svoje šance, my se na gól neuvěřitelně natrápíme. I když jsme měli ve druhém poločase jednoznačnou převahu, tak nám to do branky nespadne. Snad se příště na míči zklidníme,“ hlesl po utkání trenér poražených Roman Masopust.

Branky: 37. a 71. Tangl. Poločas: 1:0.