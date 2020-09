Milovice – Byšice 2:1

„Do utkání jsme šli s tím že už potřebujeme povinně vyhrát. Kluci do toho tak i nastoupili a zaslouženě jsme vedli jedna nula,“ načal hodnocení vítězného střetnutí trenér milovického mužstva Tomáš Mencl. „Po inkasované brance, když jsme laxně bránili rohový kop a soupeř lehce skóroval, se naše hra úplně změnila . Kluci odevzdávali lehce balony a byli jsme horším týmem,“ přiznal kouč Mencl.

Po změně stran padla jediná branka a to dal milovický Jan Krátký z penalty. „Druhý poločas byl už jen o bojovnosti a dopadlo to dobře pro nás. Pro oko diváka to sice moc nebylo ale body zůstaly doma a za to mají kluci ode mě pochvalu,“ culil se po utkání kouč vítězného celku. „Hlavně za bojovnost, když už to nejde fotbalově,“ dodal milovický kormidelník.

Branky: 11. Tangl, 57. Jan Krátký (z PK) – 20. Novotný. Rozhodčí: Špaček. ŽK: 2:5. Diváci: 110. Poločas: 1:1.

AFK Milovice: Fišer – Solar (46. Zoubek), Vlačiha, J. Novotný, O. Novotný (73. Jakub Krátký) – Grus, Jan Krátký (65. P. Müller), Beneš (80. Byrtus), Dlouhý – Tangl, L. Müller.