Býchory – Milovice 3:1

„Do Býchor jsme jeli v klidu, chtěli jsme navázat na dvě výhry, bohužel se to nepovedlo. V prvním poločase na nás Býchory v úvodních pětadvaceti minutách vlétly, to jsme nevěděli, kde jsme. Z toho vyústila první branka ze standardky. Pak se hra srovnala a první půlka skončila nejtěsnějším vedením domácích. Do druhého poločasu jsme vlezli dobře, dali jsme brzy gól, bohužel vzápětí jsme inkasovali po hrubce zkušené dvojice v obraně. Tím jsme soupeři dali křídla a už nás zase válcoval. To už bylo na jednu branku. Bylo pro nás milosrdné, že jsme dostali tři branky,“ zhodnotil poslední vystoupení podzimu z pohledu svého celku milovický gólman Ondřej Fišer. „Musíme se zkonsolidovat, potrénovat a v zimě přivést tři až čtyři kluky, abychom hráli důstojnou roli v I.B třídě,“ konstatoval milovický brankář a funkcionář.

Branky: 10. A. Vyhnánek, 54. Lev, 63. Teplý – 50. Jan Krátký (z PK). Poločas: 1:0.