A co herní stránka? Tady panuje spokojenost?

Na to jsou dva pohledy. S útočnou činností je větší spokojenost, s defenzivou naopak. Směrem dopředu byl přínosem příchod Kovalova, který našel společnou řeč s Dalekorejem. Tuto dvojici dobře doplňovali Pánek i Haloun. Směrem dozadu to již bylo horší, krajní obránci celkem uspokojili, stoperská dvojice se během celého podzimu hledala. Trenér vybíral ze čtveřice Arazim, Bílek, Mašek, Nesládek, leč ideální složení nenašel. Vzadu chyběl zkušený organizátor, který by usměrnil své spoluhráče a takového hledáme již několik sezon.

Většina vašich zápasů byla gólová divočina. Pohled na skóre mluví za vše. Jste čtvrtým nejlépe střílejícím týmem s padesáti zásahy, ale také s třiapadesáti inkasovanými góly čtvrtým nejhůře bránícím celkem. Čím si to vysvětlujete?

No ona to byla divočina i v jiných zápasech. Celkově bych řekl, že padalo nevíce gólů za poslední dobu. Pokud jde o vstřelené branky, tak největší zásluha patří Dalekorejovi, ten vstřelil patnáct branek v jedenácti zápasech. Dokázal využít své zkušenosti, dále výbornou orientaci v šestnáctce a hlavně spolupráci s Kovalovem i Pánkem, který se rovněž střelecky činil a přispěl deseti góly do skóre. Ještě jednoho hráče chci připomenout a to Halouna, ten vstřelil osm branek, i když většinou nastupoval až v průběhu hry. Pokud jde o obdržené branky, nebyla to jen nejistá hra obránců, ale někdy i pomoc záložní řady, kdy se hráči nedokázali včas vrátit a soupeř uspěl z brejku. Takových branek bylo dost. Ještě k brankaři – většinu zápasů odchytal Janda, který přišel z dorostu a sbíral zkušenosti. Předvedl řadu výborných zákroků, leč některé obdržené branky byly zbytečné. Se Schlosserem solidní dvojice.

U mě spokojenost rozhodně nepanuje, říká rezolutně kouč Libor Pala

O co nebo o koho jste se mohli opřít ve chvílích, kdy se vám třeba nedařilo?

Výraznou osobností byl Dalekorej, který odehrál jedenáct zápasů. Škoda, že jej trápila třísla a nemohl odehrát plný počet utkání. Naopak obránce Kolovecký jako jediný nastoupil ve všech utkáních a z pozice pravého beka se zapojoval často do ofenzivy. Mezi opory musíme zařadit i Kovalova, který tvořil hru, dále i Pánka a defenzivního záložníka Havláta. Škoda, že kvůli zaměstnání nemohl nastoupit ve více zápasech. Byly však i dobře rozehrané zápasy, kdy se nedařilo a soupeř dokázal utkání zdramatizovat, což jsme předvedli třeba v Čáslavi nebo s Pěčicemi. Sám si nedokážu vysvětlit, proč se tak stalo, patrně si hráči mysleli, že náskok je dostatečný a polevili v koncentraci.

Kdo byl hlavním tahounem mužstva?

Vyloženého tahouna mužstvo nemělo, vycházeli jsme z kolektivního výkonu a celkem solidní lavičky, ze které největším žolíkem byl Haloun. Zkušenosti sbírali i dorostenci, zejména Konečný a Štrobl, Linka či Červený. O přínosu dalších hráčů jsem již hovořil.

Jiří Dalekorej opět chytil střeleckou slinu, s patnácti zásahy je třetím nejlepším střelcem soutěže. Dostal na konci sezony velkou pochvalu?

Já si myslím, že Jirka „omládl“ příchodem Kovalova a své zkušenosti dokázal zúročit brankově. Pochvala a poděkování jistě a po zápase odlet na rodinou dovolenou do teplých krajin.

Které bodové ztráty a proč nejvíce litujete?

Jednoznačně domácí porážka s Divišovem. Když mužstvo vede po půlhodině hry 4:1 a nakonec prohraje 4:6, tak to snad není normální. Lituji i ztráty na hřišti Mnichova Hradiště, kde v utkání dobré úrovně rozhodla pro domácí naše nešťastná vlastní branka v nastavení. Mrzí i tradiční prohra v Luštěnicích. Naopak potěšily výhry v Poděbradech, v Čáslavi i bod z Hlízova.

Dozná váš kádr v dlouhé zimní pauze výrazných změn? Potřebujete posílit mužstvo?

Jistá je zatím jediná věc a to je návrat Kovalova do Horek. A tak bude těžké sehnat adekvátní náhradu, jistě znovu otevřeme záležitost na postu stopera. Určitě nějaký pohyb bude, ale nyní je ještě brzy hovořit o konkrétních jménech.