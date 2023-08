Domácí porážka na úvod nové sezony hodně zabolí. Navíc když hráli fotbalisté Lysé nad Labem v přesile. Hostující Úvaly hrály utkání I.A třídy od 69. minuty bez vyloučeného Křeliny, přesto vybojovaly všechny body. Jedinou a rozhodující branku si schovaly na 86. minutu. Lysá se střelecky neprosadila ani jedinkrát a trenér Tibor Mičinec tak zažil nepovedou premiéru na lavičce Slovanu.

Z přípravného fotbalového utkání Poříčany - Lysá nad Labem | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Lysá – Úvaly 0:1

„Já bych chtěl hráčům moc poděkovat. Vydali ze sebe všechno, všichni hráči do jednoho,“ těšilo trenéra Slovanu Lysá Tibora Mičince. „Bohužel jsme ale prohráli. Měli jsme snad čtyři stoprocentní šance, kdy jsme byli sami před brankářem, ale nic z toho nebylo. Chvíli před koncem nám hosté utekli a dali rozhodující gól. Prohráli jsme si to sami tím, že jsme zahodili své příležitosti,“ uvedl po utkání nový trenér Lysé. „Lidé tady říkali, že Úvaly mají Hološka a další výborné hráče a že dostaneme šestku. S výkonem hráčů jsem spokojený, plnili pokyny a hráli to, co jsme si řekli. Naší kombinační hrou jsme se dostávali do šancí. Musím uznat, že i hosté měli nějaké šance, ty pochytal Rathouský. Naše šance ale byly větší,“ dodal lyský kormidelník Tibor Mičinec.

Branka: 86. Kučera. ČK: 69. Křelina (Úvaly). Poločas: 0:0.

Lysá nad Labem: Rathouský – Müller, M. Šlingr, Malínský (46. Malínský), J. Kříž, Schneiberg, Brabec, Krušinský (77. Hodboď), Veselý (66. D. Šlingr), Ryšánek (82. Čejka), T. Kříž.