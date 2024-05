Domácí Bohemia sice dohrávala v deseti, Novák byl ale vyloučen po dvou žlutých zákrocích. Celkem klidné derby to nijak nenarušilo. „Zápas můžu hodnotit vlastně pozitivně,“ uvedl po derby kapitán poděbradské Bohemie Ondřej Hněvsa. „Oproti minulému utkání s Polabcem jsme si jasně řekli, že budeme praktikovat svou hru a nebudeme se přizpůsobovat soupeři. V úvodních pětadvaceti minutách jsme i díky tomu soupeře zatlačili, nastřelili tyč a vytvořili si pár slibných situací. Bohužel jsme ale inkasovali jako první po smolné akci a vlastní brance. Poté jsme už nepokračovali v takovém tempu, ale ani soupeř nás stále nijak nepřehrával. Polabec na nás vylezl a snažil se nám narušit naši rozehrávku, ale i s tím jsme si poradili,“ kvitoval kapitán domácího mužstva. „Druhý poločas už byl z naší strany herně trochu slabší a celkově jsme hru zjednodušili. Soupeř měl pár šancí, my také, ale byli jsme to nakonec právě my, kdo se po krásném centru a přesné hlavičce Soukupa prosadil. Závěr pak ovlivnilo nešťastné vyloučení Nováka, ale i přesto se za tuto část utkání nemáme rozhodně za co stydět. Celkově tak převládá jistý pocit zklamání, ale důležitá věc je to, že na domácí půdě zůstáváme stále neporaženi,“ těšilo Ondřeje Hněvsu.