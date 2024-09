Zápas měli dobře rozehraný, nakonec se museli spokojit s bodem. A to příliš nevonělo královéměsteckému trenérovi Janu Šmidrkalovi. Jeho tým v dalším kole I.A třídy plichtil s týmem Úval, ostřejší slova si domácí trenér nechal podle svých slov do kabiny. Každopádně označil mač jako pouťák, který se změnil v zápas starých gard.

Městec Králové – Úvaly 3:3

„Nuda, nuda, šeď. Pouťák, který se změnil v zápas starých gard,“ uvedl po utkání rozladěný hrající trenér Městce Králové Jan Šmidrkal.

„Ani jeden tým nebyl důsledný ani zodpovědný. U mého týmu mě to mrzí maximálně, protože jsme měli Úvaly na lopatě. Odehrajeme excelentních patnáct až dvacet minut v první půlce a pak od hry úplně upustíme a zápas pustíme. Já vážně hledám slova. To co mě štve si nechám do kabiny,“ nechtěl kritizovat mužstvo před veřejností Šmidrkal.

„Trápí nás marodka, tím pádem konkurence a možnost změn v sestavě. Pokud chceme tuto soutěž kopat důstojně, tak musíme změnit přístup. Tohle bylo na padesát procent,“ zlobil se kouč domácího celku. „Posledním dechem skláním klobouk před lavičkou Úval. Sympatičtí hoši,“ dodal Jan Šmidrkal.

Branky: 10. Šoufek, 12. a 40. Mbah – 2. Schovanec, 34. a 70. Černý. Poločas: 3:2.

Městec Králové: Ihnatyshyn – Tyl (82. Štál), Vondrka, Sabó (67. Hanzlík), Nýč, Velenský, Mbah, Vobořil, M. Bejbl, O. Bejbl, Šoufek.