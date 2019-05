Městec Králové – Sadská 4:1

„Potřebovali jsme urvat body, abychom před závěrečnými koly měli dostatečný náskok před sestupem ohroženými mužstvy,“ řekl po utkání trenér Městce Roman Šádek.

V sestavě udělal Městec jednu změnu. „Z béčka jsme si ´půjčili´ Aleše Sabó, a to se nakonec ukázalo jako rozhodující. Za třicet minut nasázel hattrick a bylo rozhodnuto. Hosté ještě stačili snížit na 3:1, ale po parádní akci Kuby Hartmana ještě do poločasu zvýšil Igor Ročín na 4:1. Druhá půle se již jen dohrávala, branka nepadla a my po zásluze bereme tři body,“ dodal Šádek.

Začátek utkání byl takový opatrný z obou stran, ale byli to domácí, kteří vstřelili první branku. „My jsme mohli po chvilce srovnat, ale místo toho jsme dostali další gól a netrvalo dlouho a Městec vedl 3:0. Povedlo se nám snížit po pěkné střele Ondry Jecha, který si udělal výlet ze stopera. Ještě před poločasem Městec stačil dát gól,“ popsal hráč Sadské Tomáš Plot. „Do druhé půle jsme šli s tím, že už nemůžeme nic ztratit, tak se hra otevřela. Bylo hodně šancí na obou stranách, ale góly už nepadly,“ shrnul Plot.

Branky: 20., 24. a 32. Sabó, 45. Ročín – 41. Jech. Bez karet. Rozhodčí: Šmejkal. Diváci: 115. Poločas: 4:1.

Městec: Chrastný – Kafka, Sabó (78. A. Němec), Tyl, Ročín, L. Němec, Jizba, Z. Hradečný, Hartman, Synek, Černovský.

Sadská: Šaroch – Drobný, Jech, Janiga, Čábelka, Dejl, Havlík, T. Svoboda (83. Dvořák), M. Svoboda, Lukavec, Plot (79. Kučera).

Markéta Stiborová