Vrdy – M. Králové 3:1

Městec opět inkasoval rychlý gól. „To nám na pohodě nepřidává. Po pěkné akci centrujícího Šusty a zakončujícího Jizby jsme dorovnali. Hra se do poločasu vyrovnala, a do kabin se šlo za nerozhodného stavu,“ komentoval utkání trenér hostů Oldřich Budka. „Druhý poločas jsme byli lepší. Bohužel to neumíme přetavit v druhý gól. Soupeř se dostal do vedení od 82. minuty, kdy zahrával dva pokutové kopy a vyhrál 3:1. Je potřeba hodit utkání za hlavu, připravit se na Kněžice a bodovat,“ řekl trenér Budka.

Branky: 1. Nesládek, 82. Tomíšek (z PK), 88. Růžička (z PK) – 11. Jizba. ŽK: 1:4. Rozhodčí: Hanák. Diváci: 85. Poločas: 1:1.

Městec: Chrastný – Táborský (44. Havelka), Synek, L. Němec (82. Havránek), Tyl – Štěrba (68. Čihák), A. Němec, Černovský, Tůma - Jizba, Šusta.

Markéta Stiborová