Městec Králové – Loučeň 2:1

Domácí dávali sestavu horkotěžko dohromady. „Hodně hráčů hrálo se zraněním, a tak jsme si opět museli pomoci hráči z béčka a dorostu. Od začátku jsme byli aktivnější, soupeř se dostával na naši půlku pouze po našich ztrátách. Snažili jsme se hrát po křídlech, ale bohužel nám chyběl důraz ve vápně. Gól tak padl po akci Martina Jizby, který se parádně trefil z dálky,“ popsal trenér Městce Králové Roman Šádek.

Ve druhém poločase chtěli domácí co nejdříve navýšit vedení. „Po střele Kuby Hartmana byl na správném místě Igor Ročín a z dorážky zvýšil na 2:0. Po vystřídání našich zraněných hráčů dal soupeř z ojedinělého útoku na 2:1. Kritický moment přišel v 76. minutě, když po druhé žluté musel do sprch Lukáš Němec. Naštěstí v brance stál Kamil Chrastný, který nedovolil hostům již skórovat. Vítězství jsme zuby nehty udrželi a mohli začít slavit záchranu v I.B třídě,“ dodal Šádek.

Pro Loučeň to byl hodně důležitý zápas. „Utkání jsme nezvládli. První poločas jsme začali ustrašeně. Nedařila se nám kombinace a domácí šli do vedení, když se pěkně trefili zpoza vápna. Bohužel my jsme si nic většího nevytvořili,“ řekl trenér hostů Otakar Ottomanský. „Ve druhé půli se soupeř rychle dostal do dvoubrankového vedení. My jsme sice dokázali odpovědět a snížit. Pak jsme si určitě dokázali utvořit územní převahu, ale zase bohužel bez gólového vyjádření,“ shrnul Ottomanský.

Branky: 21. Jizba, 49. Ročín – 54. J. Bašus. ŽK: 4:2. ČK: 76. L. Němec (MK). Rozhodčí: Meščan. Diváci: 70. Poločas: 1:0.

Městec Králové: Chrastný – Poděbradský, Tyl, A. Němec (61. Synek), Z. Hradečný, L. Němec, Jizba, Černovský, Tůma, Ročín (64. Velenský), Hartman (52. Sabó).

Loučeň: Bednář – Špalda, Vlasák, Poulíček, Prisčák, Šulc, Holub, Peterka, J. Bašus, Kadlec, Sutter.

Markéta Stiborová