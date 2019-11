M. Králové – Pečky 2:1

Do Městce přijel velmi dobře fyzicky a technicky vybavený soupeř. „Často byl náš protivník na míči. Nám se povedlo jít do vedení v prvním poločase, kdy se trefil Tůma. Tento stav jsme se štěstím udrželi do začátku druhého poločasu. Soupeř zahrával hodně standardních situací, ze kterých byl nebezpečný a dostával nás pod tlak,“ popsal první poločas utkání trenér Městce Králové Oldřich Budka.

„Vedení jsme se ujali po rychlém brejku v polovině druhého poločasu, kdy zakončil Šusta. Poté nás soupeř tlačil. Chtěl bych poděkovat Romanu Šádkovi, který nám pomohl a pomáhá nám jak na hřišti, tak mimo něj,“ dodal Budka.

Branky: 32. Tůma, 68. Šusta – 54. Proskočil. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Orálek. Diváci: 150. Poločas: 1:0.

SK Městec Králové: Šádek – Janouch, L. Němec (82. Tyl), Synek, Táborský, Štěrba (56. Havelka), Černovský, A. Němec (90. Čihák), Šusta, Tůma, Ročín.

Markéta Stiborová